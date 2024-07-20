İran'dan İsrail ve ABD'ye açık tehdit: Olacaklardan siz sorumlusunuz

İsrail'in Yemen'e düzenlediği bombardıman sonrası Orta Doğu'da gerilim artarken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bu saldırıyı kınayarak, İsrail, ABD ve destekçilerinin sonuçlardan sorumlu olacağını belirtti. Kenani, Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların da devam etmesinin bölgedeki gerilimin ana nedeni olduğunu vurguladı.

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İsrail'in, Yemen'e düzenlediği bombardıman sonrası Orta Doğu'da gerilim artarak tırmanıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Yemen'e saldırısını kınadı.

'Yemen'deki saldırının sonuçlarından İsrail, ABD ve destekçileri sorumlu olacak'

Yazılı açıklama yapan Kenani, saldırının bölgede gerilimin tırmanmasına ve savaşın yayılması riskine yol açacağını ifade etti.

Kenani, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların yanı sıra Yemen'deki saldırılarının öngörülemeyen sonuçlarından İsrail ile başta ABD olmak üzere destekçilerinin sorumlu olacağını belirtti.

Bölgedeki gerilimin temel nedeninin Gazze Şeridi'ndeki sivillere saldırıların devam etmesi olduğunu vurgulayan Kenani, İsrail'in Filistin'deki saldırganlığı devam ettiği sürece bölgeye barışın geri dönmeyeceğini kaydetti.

Kenani, İsrail'in Yemen'e saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılar için acil şifalar diledi.

Ne olmuştu?

İsrail savaş uçakları, akşam saatlerinde Yemen'in Hudeyde kentine bombardıman başlatmıştı. ABD ile koordine olarak düzenlenen bombardımanda Hudeyde Limanı'na onlarca füze atıldı.