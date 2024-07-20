BIST 11.156
DOLAR 33,04
EURO 35,94
ALTIN 2.551,00
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır'da 1 milyon 781 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 milyon 781 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 781 bin 200 kök kenevir ve skunk ile 511 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla dün ilçenin Çavundur Mahallesi'nde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, 1 milyon 103 bin 200 kök kenevir, 678 bin kök skunk, 475 kilogram kubar ve 36 kilogram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen kenevir ve skunk, alınan numunelerin ardından imha edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
8,5 milyon Windows cihazı yazılım sorunundan etkilendi
8,5 milyon Windows cihazı yazılım sorunundan etkilendi
Gazze'deki şehit sayısı dehşete düşürdü
Gazze'deki şehit sayısı dehşete düşürdü
Beşiktaş Anderson Talisca'yı tekrar gündeme alabilir
Beşiktaş Anderson Talisca'yı tekrar gündeme alabilir
Türkiye'den Kıbrıs paylaşımı! Tüm dünyaya net mesaj
Türkiye'den Kıbrıs paylaşımı! Tüm dünyaya net mesaj
Savaşa doymuyorlar! İsrail, Yemen'e harekat başlattı!
Savaşa doymuyorlar! İsrail, Yemen'e harekat başlattı!
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında 50 gemiyle geçit töreni
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında 50 gemiyle geçit töreni
Pakistan'dan tarihi Netanyahu kararı! İmzalar atıldı, resmen "terörist" ilan edildi
Pakistan'dan tarihi Netanyahu kararı! İmzalar atıldı, resmen "terörist" ilan edildi
Suikast zanlısının bölgede İHA uçurduğu tespit edildi
Suikast zanlısının bölgede İHA uçurduğu tespit edildi
Hacıosmanoğlu'ndan ilk icraat! Yabancı kuralı değişiyor
Hacıosmanoğlu'ndan ilk icraat! Yabancı kuralı değişiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı: Yalan söylemeye gerek yok
Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı: Yalan söylemeye gerek yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı, yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı, yurda döndü