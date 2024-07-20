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Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı: Yalan söylemeye gerek yok

Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı: Yalan söylemeye gerek yok

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe'den olası bir teklif gelmesine dair soruya, "Yalan söylemeye gerek yok. Bu şekilde devam edersem, böyle bir durumla karşılaşacağım kesin. Önemli olan o fırsatlar geldiğinde hazır olmak." cevabını verdi.

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Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

The Athletic'e konuşan Arda Turan'a Fenerbahçe ile ilgili "Fenerbahçe'den teklif gelirse gider misiniz?" sorusu soruldu.

'Yalan söylemeye gerek yok'

Yalan söylemeye gerek olmadığını söyleyen Turan, bu tarzda bir durumla karşılaşabileceğini söyedi.

Önemli olanın bu fırsatlar geldiğinde hazır olmak olduğunu belirten Turan, Fenerbahçe'den kendisine olası bir teklif gelmesi durumunda açık kapı bıraktı.

"Önemli olan o fırsatlar geldiğinde hazır olmak"

Turan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yalan söylemeye gerek yok. Bu şekilde devam edersem, böyle bir durumla karşılaşacağım kesin. Önemli olan o fırsatlar geldiğinde hazır olmak. Klişe gelebilir ama ben burada mutluyum. Roma'da ikinci adam olmaktansa köyümün lideriyim."

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