Paris Olimpiyatları başlıyor: Bilet rekoru kırıldı

Merakla beklenen Paris Olimpiyatları 26 Temmuz'da açılışını yapacak. Güvenlik önlemlerinin yüksek seviyede tutulduğu oyunlar için İngiltere, İspanya ve Katar polis desteği gönderecek. Organizatörler şimdiden 8,7 milyon biletin satıldığını ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'ndaki rekorun kırıldığını açıkladı.

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Paris Olimpiyatları için hazırlıklar hız kazandı. Cuma günkü açılış töreni öncesinde güvenlik ekipleri Seine Nehri kıyılarını taradı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin üst düzey yetkilileri Fransa'nın başkentinde bir araya geldi.

7 bine yakın sporcunun 100'e yakın mavna ve nehir teknesiyle 300 bin seyircinin önünde yelken açacağı tören için Seine nehri boyunca altı kilometrelik güzergâhı köpekli polisler kontrol etti.

Fransız polisine aralarında İspanya, İngiltere ve Katar'ın da bulunduğu çeşitli ülkelerden meslektaşları destek verecek.



Bugün erken saatlerde nehirde tören için bir prova yapıldı ancak güvenlik bariyerleri ve polis, töreni bölge sakinleri ve medyanın gözünden gizledi.

İlk kez bir Yaz Oyunları'nın açılış töreni stadyum dışında gerçekleşeceği için suda yapılacak geçit töreni için riskler yüksek.



Tören hazırlıkları, Seine Nehri'ni geçmek için özel bir QR kodlu geçiş kartına sahip olması gereken Paris merkez sakinleri için büyük bir kesintiye neden oldu.

AFP'ye konuşan Saint-Germain-des-Pres'deki bir butikte çalışan 69 yaşındaki Behi Samadian, “Son iki haftadır normalden çok daha az müşterimiz oldu. Çok fazla turist yok ve çok sayıda Parisli şehri terk etti. Tüm yerel müşterilerimiz gitti" diyor.







Takım delegasyonları sporcu köyüne giriş yapmaya başladı ancak dün yaşanan küresel yazılım çöküşü nedeniyle bazı delegasyonların gelişi gecikti.

Oyunların baş organizatörü Tony Estanguet, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Pek çok kuruluş gibi biz de Microsoft'un bu küresel kesintisinden muzdarip olduk" dedi.

Ancak akreditasyon sistemleri dün akşam tekrar çalışmaya başladı.

Organizatörler için daha iyi bir haber ise biletleme sistemlerinin etkilenmemiş olmasıydı.



Organizatörler şimdiden 8.7 milyon biletin satıldığını ve 1996 Atlanta Olimpiyatlarındaki rekorun kırıldığını, 45 spor dalından bazıları için biletlerin hala satışta olması nedeniyle bu rakamın artacağını söylüyor.

Aralarında Amerikalı sprinter Noah Lyles'in de bulunduğu, oyunların en büyük yıldızı olması beklenen bazı atletler Olimpiyatlardan önce son kez bugün Londra'daki Diamond League toplantısında yarışacak.