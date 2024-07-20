Alman devinden Türkiye için çarpıcı rapor: Enflasyon, Türk Lirası, faiz...

Almanya’nın en önemli bankası Deutschebank, Türkiye için faiz, Türk Lirası ve enflasyon tahmininde bulundu. Banka raporunda, faiz politikasına yönelik çarpıcı ifadelere yer vererek enflasyon konusunda akaryakıt, alkol ve tütünde otomatik vergi artışları ve kamu çalışanları ile emeklilere yapılan ücret artışlarına vurgu yaptı.

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Uluslararası yatırım bankası Deutschebank, Türkiye notlarını anlattı. Politika faizine yönelik tahminlerini açıklayan bankanın raporunda yer alan ayrıntılarla temmuz ve ağustos aylarında aylık enflasyonun yükselmesini beklediğini açıkladı. Deutschebank Ekonomist Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska imzasıyla "Türkiye (TCMB): Faiz değişikliği beklenmiyor, ancak gözler likidite önlemlerinde" başlığıyla yayımlanan notta çarpıcı ifadeler yer aldı.

Kasımda indirim olmaz

Baz senaryomuzda, TCMB'nin mevcut politikasını kasım ayında politika faizini düşürmeye başlayabileceği 4. çeyreğe kadar sürdürmesini öngörüyoruz. Yılın son iki ayında 250'şer baz puanlık indirimlerle 2024 yılı sonunda politika faizinin yüzde 45'e düşeceğini öngörüyoruz.

TCMB'nin kararında, 4. çeyrekte enflasyonun ana eğilimindeki gevşemenin devam etmesi, enflasyon beklentilerinin çıpalanmayı sürdürmesi, iç talepteki yavaşlama ve KKM hesaplarında önemli bir çözülme etkili olacaktır.

2025 yılı tahmini açıkladı

Bu faktörler TCMB'ye gevşeme döngüsünü başlatmak için gerekli koşulları sağlayacaktır. Enflasyondaki düşüşün devam etmesi ve tüketici enflasyonunun 2025 yılı sonunda yüzde 23 seviyelerine gerilemesi ile birlikte 2025 yılında kademeli ancak kalıcı bir gevşeme döngüsünün devam etmesini bekliyoruz. Politika faizi tahminimiz gelecek yılın sonunda yüzde 25'tir.

Dezenflasyon haziran ayında beklenenden daha güçlü bir şekilde başlamıştır. Ancak enflasyondaki düşüşün süreklilik kazanması için daha fazla kanıta ihtiyaç vardır. Temel olarak döviz kurundaki istikrar ve olumlu enerji fiyatları sayesinde haziran ayı enflasyonu (aylık yüzde 1,6) hem konsensüs hem de piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmiştir.

Temel mal enflasyonundaki yavaşlama enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamaya en büyük katkıyı yapmıştır. Öte yandan, hizmet enflasyonu ılımlı bir yavaşlamaya rağmen yüksek seviyesini korumuştur.

Geçen yıldan gelen güçlü baz etkileri sayesinde dezenflasyon önümüzdeki iki ayda agresif bir şekilde devam edecek ve manşet enflasyonun temmuz ve ağustos aylarında 20 puandan fazla düşerek yıllık enflasyonu ağustos sonunda düşük 50'lere çekmesi bekleniyor.

Bununla birlikte,

(i) yönetilen fiyat artışları,

(ii) akaryakıt, alkol ve tütünde otomatik vergi artışları ve

(iii) kamu çalışanlarına ve emeklilere yapılan ücret artışları (son 6 aylık enflasyona endeksli) ile iç talepte beklenen canlanmanın doğrudan ve dolaylı etkilerine bağlı olarak temmuz ve ağustos aylarında aylık enflasyonun yükselmesini bekliyoruz.

TL için yeni adımlar bekliyoruz

Öte yandan banka raporunda “Parasal koşullardaki gevşemeyi önlemek için fazla likiditenin daha kalıcı bir şekilde çekilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, TCMB'nin TL likidite fazlasını kalıcı olarak sterilize etmek için ek likidite sıkılaştırıcı önlemler almasını bekliyoruz. TCMB tarafından daha önce birkaç kez kullanılmış olan zorunlu karşılık oranlarının ayarlanması ilk aday olacaktır” denildi.