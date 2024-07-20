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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya'nın tektaşının değeri dudak uçuklattı

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya'nın tektaşının değeri dudak uçuklattı

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, alışveriş yaparken görüntülendi. Altunkaya'nın servet değerindeki yüzüğü gözden kaçmadı.

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Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya uzun zamandır gözlerden uzak mutlu bir birliktelik yaşıyor. Yaklaşık olarak üç yıldır birlikte olduğu bilinen ünlü çift için zaman zaman evlenecekleri yönünde iddialar gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir AKM'de görüntülenen Çağla Altunkaya, ufak bir Avrupa seyahatine çıkacaklarını ve eksiklerini almaya geldiğini dile getirdi.

Neşeli haliyle dikkat çeken Çağla Altunkaya'nın tektaşı da gözlerden kaçmadı. Bu yaz nikah masasına oturulacağı konuşulan Altunkaya'nın yüzüğünün değerinin de tam tamına 5 milyon TL olduğu iddia edildi.

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