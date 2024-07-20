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Giresun'da sağanak nedeniyle bir ev yan yattı, su baskınları oluştu

Giresun'da sağanak nedeniyle bir ev yan yattı, su baskınları oluştu

Giresun'da sağanak nedeniyle bir ev yan yattı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

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Kentte etkili olan yağış nedeniyle Tirebolu ilçesinin Halaçlı köyünde yan yatan iki katlı evin bir bölümü çöktü. Evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Espiye ilçesinin Merkez Mahallesi Odadüzü mevkisi ile Cevdet Sunay Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tirebolu-Doğankent kara yolunda ise trafik akışı Doğankent yönünden tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşap ve Espiye ilçeleri arasındaki bazı bölgelerde rüzgar ve yağışın etkisiyle ağaçlar yola devrildi. Karayolları ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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