BIST 11.156
DOLAR 33,04
EURO 35,94
ALTIN 2.551,00
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da emekli albay evinde ölü bulundu

Samsun'da emekli albay evinde ölü bulundu

Samsun'un Yakakent ilçesinde emekli albay Hüseyin Narlı, evinde ölü bulundu.

Abone ol

Merkez Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan evinde tek yaşayan emekli albay Hüseyin Narlı'dan (68) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası Narlı'nın cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Zafer Algöz, İSPARK otopark fiyatlarına isyan etti: Ev kirası gibi
Zafer Algöz, İSPARK otopark fiyatlarına isyan etti: Ev kirası gibi
Adıyaman'da koca vahşeti! Eşini boğarak öldürdü, cesedi torbayla bahçeye attı
Adıyaman'da koca vahşeti! Eşini boğarak öldürdü, cesedi torbayla bahçeye attı
Ali Koç'tan bomba açıklamalar: Sonunuza az kaldı... En Nesyri için 48 saat süre verdi: "Sabrımız taşmak üzere"
Ali Koç'tan bomba açıklamalar: Sonunuza az kaldı... En Nesyri için 48 saat süre verdi: "Sabrımız taşmak üzere"
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti
ABD'de suikast sonrası yeni anket: Trump’ın oyu yüzde 52’ye çıktı!
ABD'de suikast sonrası yeni anket: Trump’ın oyu yüzde 52’ye çıktı!
 Altun'dan Pençe-Kilit bölgesindeki şehit askerimiz için başsağlığı mesajı
 Altun'dan Pençe-Kilit bölgesindeki şehit askerimiz için başsağlığı mesajı
Merkez Bankası'ndan YUVAM hesapları için düzenleme
Merkez Bankası'ndan YUVAM hesapları için düzenleme
Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu'ndan 'ittifak' sorusuna yanıt: Orada birleşiriz
Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu'ndan 'ittifak' sorusuna yanıt: Orada birleşiriz
Marmara'daki deprem beklenen büyük depremi tetikler mi? Naci Görür açıkladı
Marmara'daki deprem beklenen büyük depremi tetikler mi? Naci Görür açıkladı
MSB acı haberi duyurdu: 4 Temmuz'da...
MSB acı haberi duyurdu: 4 Temmuz'da...
Mehmet Şimşek'ten Moody's değerlendirmesi
Mehmet Şimşek'ten Moody's değerlendirmesi
Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırı
Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırı