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MSB acı haberi duyurdu: 4 Temmuz'da...

MSB acı haberi duyurdu: 4 Temmuz'da...

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Temmuz'da Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Temmuz 2024 tarihinde, icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Temmuz 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerini kullandı. 

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