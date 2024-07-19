Adidas'ın reklamı İsrail'i kızdırdı! Özür dilendi, paylaşımlar silindi

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Filistin'e verdiği destek nedeniyle İsrail'in tepkisiyle karşı karşıya kaldı. İsrail'in protestoları üzerine Adidas'ın 1972 Münih Olimpiyatları temalı reklamında yer alması tartışmalara yol açtı ve Adidas özür diledi. Hadid, daha önce de Filistin'e yönelik destek açıklamalarıyla gündeme gelmiş ve bu nedenle ölüm tehditleri almıştı.

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Filistin'e verdiği destek nedeniyle ölüm tehditleri alan ve iş birlikleri iptal edilen dünyaca ünlü model Bella Hadid, bir kez daha İsrail'in baskı ve tehditleriyle karşı karşıya.

Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas, Bella Hadid'i 1972 Münih Olimpiyatları'nı öne çıkaran reklam kampanyasının yüzü olarak seçti.

Adidas'ın Hadid'i reklam yüzü olarak seçmesi ise İsrail'i adeta kudurttu.

Bella Hadid yine İsrail'in hedefinde...

Hem Bella Hadid hem de Adidas, İsrailliler tarafından hedef gösterildi.

İsrail hükümeti ve bazı İsrailli gruplar, Hadid'in İsrail karşıtı söylemlerini öne sürerek, Adidas'a yönelik boykot çağrısında bulundu.

İsrail Devleti'nin resmi X hesabından "Adidas yakın zamanda ayakkabıları için 1972 Münih Olimpiyatlarını öne çıkaran yeni bir kampanya başlattı. Münih Olimpiyatları sırasında 11 İsrailli Filistinli teröristler tarafından öldürüldü. Bilin bakalım kampanyalarının yüzü kim? Antisemitizmi yayma ve İsraillilere ve Yahudilere karşı şiddet çağrısında bulunma geçmişine sahip, yarı Filistinli bir model olan Bella Hadid. O ve babası sık sık Yahudilere karşı kan iftiralarını ve Yahudi karşıtı komploları teşvik ediyor. @Adidas,yorumunuz var mı?" denildi.

Adidas özür diledi

Adidas, İsrail'in tepkisi sonrası özür açıklaması yayınladı.

Adidas sözcüsü Stefan Pursche, işgalcilerin tepkilerinin hemen ardından söz konusu reklama ilişkin "Reklamların neden olduğu herhangi bir üzüntü veya sıkıntı için özür dileriz" açıklamasını yaptı.

Son olarak Adidas yapılan paylaşımları sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Filistin'i her fırsatta dile getirdi: Ölüm tehditleri aldı

Öte yandan daha önce birçok kez Filistin'e destek paylaşımı yapan ve Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan Bella Hadid, İsrail tarafından tepkilerin odağı haline getirilmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Hitler'e benzeten Hadid, "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler!" ifadelerini kullanmıştı.

New York'ta düzenlenen eyleme katıldı

Bella Hadid, Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne de katılmıştı. Ünlü model, Filistin direnişinin sembolü haline gelen kefiyeden yapılma elbisesi ile dikkat çekmişti.

Daha önce de Gazze’de devam eden savaşla ilgili açıklama yapan model, 2021 yılında da New York’ta düzenlenen Filistin yanlısı bir yürüyüşe siyah beyaz kefiye ile katılmıştı.

Son olarak Filistin'e verdiği destek nedeniyle ölüm tehditleri aldığını açıklamış, dünyaca ünlü bazı markalar tarafından ambargoya uğramıştı.