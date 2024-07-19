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TFF başkanından cevap! Vincenzo Montella gidiyor mu?

TFF başkanından cevap! Vincenzo Montella gidiyor mu?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'nın gönderilip yerine Şenol Güneş'in getirileceği iddialarını yalanladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına İbrahim Hacıosmanoğlu'nun seçilmesinin ardından A Milli Takım'la ilgili çeşitli haberler ortaya çıktı. 

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın gönderilip yerine Şenol Güneş'in getirileceği iddiaları gündeme gelirken Hacıosmanoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Gazetecei Candaş Tolga Işık'a konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Yönetim olarak Milli Takım'la ilgili ne böyle bir planlama ne de düşüncemiz var. Acil çözüm bekleyen onlarca sorun var, bu tip asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum." dedi.

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