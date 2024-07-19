Yazılımsal kriz sonrası Selçuk Bayraktar'dan açıklama: Tam bağımsız Türkiye için...

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, küresel yazılım sıkıntılarına dikkat çekerek, tekelleşen yüksek teknolojinin kırılganlığı ve kritik altyapılar üzerindeki etkisini vurguladı. Bayraktar, bağımsızlığın önemine işaret ederek, tam bağımsız bir Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi'ni savundu.

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yazılım sisteminde yaşanan küresel sıkıntı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Tek işletim sistemi, Tek arama motoru, Bir iki sosyal medya platformu, Birkaç alışveriş sitesi... Sadece birinin çökmesi bile dünyada bağlı olan tüm devletlerin kritik alt yapısının neredeyse çökmesine neden oluyor."

"İşte bu nedenle tam bağımsız bir Türkiye için milli teknoloji hamlesi"

"Refahı tüm dünyaya yayması umulan yüksek teknoloji ve inovasyon, an geliyor, dünya sistemini kilitliyor. Yüksek teknoloji küresel düzeyde tekelleştiğinde, işte bu kadar kırılgan" ifadelerini kullanan Bayraktar, "Yaşadığımız siber fiziksel ağlarla örülü dünyada, teknolojinin her alanında bağımsızlık toplumlar için vazgeçilmez" dedi.

Selçuk Bayraktar, "İşte bu nedenle tam bağımsız bir Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi" vurgusunu yaptı.