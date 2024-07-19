Devlete para ödemeyen '30 bin hayalet' yakalandı!

Maliye'nin tam 30 bin 378 adet gizlice dükkan, ofis ve iş yeri açıp vergi ödemeyen ve kamuoyunda "hayalet şirket" olarak bilinen sahte işletmeyi tespit etti.

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TBMM’ye sunulan vergi paketine ilişkin hazırlanan etki analizi kayıt dışılığın boyutlarını bütün açıklığıyla ortaya koydu.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre denetimlerle ülke genelinde 30 bin 378 kişinin gizlice dükkan, ofis, işyeri açıp işlettiği, devlete bir kuruş vermeden hayalet işletme olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Mükelleflerin sadece yüzde 2 ile 2.5’ini denetleyebilen Maliye, geçen yıl sahada yaptığı incelemelerle dahi 30 bin 378 kişinin mükellef olmadan kayıtsız, devletten habersiz adeta hayalet işyeri açıp işlettiğini tespit etti. En fazla yüzde 2.5’lik incelemelerle bile böylesine devasa hayalet işyerinin yakalanmış olması, ülke genelindeki kayıt dışılığın ürkütücü boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Maliye ayrıca mükellefin defter ve kayıt işlemlerini düzgün yapmayarak kazancını gizleyen 564 bin mükellef ile başkalarına ait POS cihazı ya da hesaplarını kullanarak devletin vergi kaybına yol açan 734 bin mükellefi yakaladı.

Yasa teklifiyle, vergi dairesinin bilgisi dışında ve mükellefiyet tesis ettirmeksizin kayıt dışı faaliyette bulunarak vergi ziyaına sebebiyet verenlere kesilecek cezalar yüzde 50 artırımlı uygulanacak. 2023’te yapılan denetimlerle 30 bin 278 kişinin mükellef olmadan, yani kendisini devletten gizleyip hiç vergi ödemeden çalıştığını tespit eden Maliye, cezaların artırılmasıyla kayıt dışılığın azalacağı öngörüsünde bulundu. Ancak cezadan korkup kaç işyerinin kayda gireceğine ilişkin bir tahmin verilmedi.

854 BİN İŞLETMEYE CEZA

Ayrıca defter tutmayan, beyannamelerini zamanında vermeyen, işe başladığını geç bildiren 854 bin kişiye 2023 ve 2024 yıllarında toplam 517 milyon lira; fiş, fatura kesmeyen 183 bin kişiye de 2 milyar 850 milyon lira ceza kesildi. Yeni düzenlemeyle cezaların caydırıcı hale getirilerek usulsüzlüklerin önüne geçileceği düşünülüyor.

FİŞ VERMEYENLERE 10 MİLYON TL CEZA

Vergi paketinin yasalara eklenmesi halinde fiş vermeyen işletmeler çok ağır cezalarla karşılaşacak. Buna göre fiş vermeyen, çeşitli yerlere girişlerde ya da yolcu taşımada bilet kesmeyenlere ilk yakalandıklarında 3 bin 400 lira yerine 10 bin lira ceza verilecek.

Sözcü'de yer alan habere göre, İkinci yakalanmayla birlikte cezalar katlanacak. 5’inci kez yakalanan 50 bin, 6. ve daha sonraki tespitlerde ceza 100 bin liraya çıkacak. Toplamda ise bir işletmeye bir yılda 10 milyon liraya kadar fiş cezası kesilebilecek. Fiş almayan müşteriler de 5 bin liralık cezalarla karşılaşacak.

KAYNAK: SÖZCÜ