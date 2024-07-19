Merkez Bankası yeni verileri paylaştı! Rezervleri rekor kırıldı!

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar artışla 153 milyar 796 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervleri yükselişini sürdürüyor. Merkez Bankası'nın rezervleri geçtiğimiz hafta 5.3 milyar dolar artarak 148 milyar 448 milyon dolardan 153 milyar 796 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 58 milyar 717 milyon dolardan 59 milyar 451 milyon dolara yükseldi.

Döviz rezervleri ise 89 milyar 731 milyon dolardan 94 milyar 345 milyon dolara çıktı.