CHP'den sonra bir parti daha TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu

DEM Parti, "görevi kötüye kullandıkları, halkı yanılttıkları ve emekçilerin maaşlarının düşük belirlenmesine neden oldukları" gerekçesiyle TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Partiden yapılan açıklamaya göre, DEM Parti tarafından TÜİK başkanı ve yöneticileri hakkında "görevi kötüye kullandıkları, halkı yanılttıkları ve emekçilerin maaşlarının düşük belirlenmesine neden oldukları" gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜİK, siyasi iktidarı zora sokmamak adına milyonlarca insanın enflasyon koşullarında daha da fakirleşmesine sebebiyet verecek veriler açıklayarak açıkça suç işlemektedir. Madde düzeyinde yayınlanmayan fiyatlar ve yanıltıcı biçimde belirlenen sözde enflasyon rakamları aynı zamanda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu teşkil etmektedir. Kurum başkan ve yöneticileri görevlerini kötüye kullanmakta ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayarak suç işlemektedirler."

CHP, "verileri gizlediği ve kararttığı ve kamu görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.