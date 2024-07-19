Aksa Jeneratör karbon ayak izi azaltma hedefini açıkladı

Türkiye'de karbon ayak izi hesaplaması yapan ilk jeneratör üreticisi olan Aksa Jeneratör, ilk fazda karbon yükünü yüzde 10 azaltmayı hedefliyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Jeneratör, Aksa Grup Şirketleri'nin 2030 Stratejik Hedefleri doğrultusunda sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Türkiye jeneratör pazarının lideri olan ve 24 yurt dışı ofisi ile dünyanın ilk 5 jeneratör üreticisi arasında yer alan Aksa Jeneratör, iklim değişikliği ile mücadele ederek sürdürülebilir bir enerji geleceği yaratmak için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Tüm bu çalışmalarını 2023'te Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (Global Compact) imzalayan Kazancı Holding'in globalleşme, kurumsallaşma ve sürdürülebilir yüksek büyüme odaklı 2030 Global Stratejisi çerçevesinde yürüten Aksa Jeneratör, karbon emisyonlarının azaltımı çalışmalarında önemli bir aşamayı tamamladı.

Şirket, karbon ayak izini hesaplayarak karbon yükünü azaltma hedefini ve bu hedefe yönelik yol haritasını belirledi. Buna göre Aksa Jeneratör ilk fazda karbon yükünü yüzde 10 azaltacak.

Enerjiyi sürdürülebilir ve erişilebilir kılmak ve sürdürülebilir ürün ve hizmetleri müşterilerine sunmak üzere çalışan şirket, bu çalışmasıyla kurumsal karbon ayak izi hesabını Türkiye'de yapan ilk jeneratör üreticisi oldu.

Aksa Jeneratör ayrıca karbon verilerini paylaşan global jeneratör firmaları arasında karbon yükü en düşük üreticilerinden biri konumunda yer alıyor.

Gelecek nesillere, daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aksa Jeneratör, farklı alanlardaki yeşil dönüşüm projeleri ile sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Aksa Jeneratör, hidro işlenmiş bitkisel yağ (HVO) ile çalışabilen jeneratörlerin teknik uygunluk çalışmalarını tamamladı. HVO, geleneksel dizele göre daha düşük karbon emisyonlarına sahip bir yenilenebilir yakıt türü olarak öne çıkıyor.

Bu jeneratörler, çevre dostu yakıt alternatifleri sunarak enerji üretiminde daha sürdürülebilir seçenekler sağlıyor. Aksa Jeneratör, enerji üretiminde attığı yeşil dönüşüm adımlarını bir ileri seviyeye taşıyarak enerji depolama faaliyetlerinde yenilenebilir kaynaklardan etkin bir şekilde yararlanarak enerji dönüşümüne katkı sağlama imkanı sunuyor.