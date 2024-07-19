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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bir hamle daha! Montella'yı gönderiyor...

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bir hamle daha! Montella'yı gönderiyor...

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı sınırını değiştirip milli takıma el atmayı planlıyor. Milli takımın başına kesinlikle Türk bir hoca getirmek isteyen Hacıosmanoğlu, Montella ile kısa süre içinde yolları ayrıacak.

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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan peş peşe hamleler geliyor. Öncelikle yabancı sınırını genişletmeyi planlayan Hacıosmanoğlu, sonrasında Montella ile yollarını ayıracak.

Türk hoca istiyor 

Milli takımda Türk hoca olması gerektiğini savunan İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella'ya teşekkür edip yolları ayıracak.

Yerine gelecek isim

Montella ile yolları ayırdıktan sonra Şenol Güneş'e teklif götürecek İbrahim Hacıosmanoğlu, tecrübeli teknik adamla prensip anlaşmasına bile vardı.

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