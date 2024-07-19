İzmir'deki elektrik faciasında 14 kişiye tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde su birikintisinde kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişiyle ilgili soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklandı.Abone ol
Geçtiğimiz hafta İzmir'in Konak ilçesinde su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, elektrik kaçağı faciasına ilişkin gözaltında bulunan 27 kişiden 14'ünün tutuklandığını duyurdu.
Bakan Tunç'un paylaşımı şu şekilde;
İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında;
Gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edilmiş,
14 şüpheli hakkında tutuklama kararı,
7 şüpheli hakkında ev hapsi,
6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiştir.
Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.