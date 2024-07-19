Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi!

Arda Güler'in Transfermarkt değeri 45 milyon Euro olarak güncellendi. Daha önce 18 milyon Euro gözüken Arda Güler'in değerindeki artış sosyal medyada dikkat çekti.

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EURO 2024'te gösterdiği performansla kendinden söz ettiren Arda Güler'in piyasa değeri sıçrama yaşadı.

18'den 45'e çıktı

Transfermarkt değeri daha önce 18 milyon Euro olarak gözüken Arda Güler'in yeni değeri 45 milyon Euro olarak değiştirildi.

Takımda kalacak

Real Madrid'den ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu olan Arda Güler'in önümüzdeki sezon da Real Madrid'de kalacağı öğrenildi.