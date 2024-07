Dünya genelinde dev firmaların yazılım sistemleri çöktü havayolları, televizyonlar, bankalar, hastaneler...

Microsoft’un sisteminde yaşanan sorun pek çok sektörü etkiledi. Havalimanları, bankalar, hastaneler gibi çok sayıda şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetler çöktü. Dünyayı etkileyen arızayla ilgili Microsoft'tan açıklama yapıldı.

Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike'in sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşanıyor.

Havalimanları, bankalar, hastaneler ve yayıncı kuruluşlar gibi çok sayıda şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetler aksadı.

Erişim sorunu yaşanan siteleri listeleyen Down Detector’a göre Microsoft’un yanı sıra Visa, Ryan Air, Virgin Media, Sky gibi sitelerde sorun yaşanıyor.

THY de etkilendi

Gelen son bilgilere göre, Türk Hava Yolları ve Sunexpress gibi Türkiye'de yer alan firmalar da çöküşten etkilenirken aralarında United Airlines ve Delta Airlines'ın da bulunduğu üç ABD havayolu şirketi ve Avrupa'daki birçok şirket iletişim sorunları nedeniyle uçuşlarını askıya aldı.

Microsoft'tan açıklama

Microsoft 365'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleri için etki azaltma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Mevcut sorunun çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini kullanmaya çalışan tüm kullanıcıları etkiliyor olabileceği ifade edilen açıklamada, etkilenen uygulama ve hizmetler arasında Microsoft Defender, Microsoft Teams, Microsoft Purview ve OneDrive'ın da bulunduğu bilgisi verildi.

Sorunun ana nedeni olarak Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden dolayı depolama ve bilgi işlem kaynakları arasında yaşanan kesintiye işaret edildi.

Açıklamada, "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor." ifadesi kullanıldı.

Microsoft sisteminin de direkt olarak bu hatadan etkilendiği ve bilgisayarda mavi ekran sorunu yarattığı da bildirildi.

Ayrıca dünyadaki birçok banka ve medya kuruluşlarının servisi de yaşanan İT sorunları nedeniyle çökmüş durumda.

Hangi ülkeler ne sorun yaşadığını açıkladı?

Şu ana kadar birçok ülkeden teknik sorunlar yaşandığına dair açıklama geldi:

1. ABD havacılık otoritesi, IT sorunları nedeniyle tüm uçuşların ertelenmesini istedi.

2. İsrail Merkez Bankası, CrowdStrike sorununun bankaları etkilediğini açıkladı.

3. Avustralya hükümeti, küresel IT kesintisi nedeniyle acil toplantı çağrısında bulundu.

4. Hint havayolu şirketi SpiceJet, online hizmetler, rezervasyon ve check-in dahil olmak üzere teknik sorunlar yaşadığını bildirdi.

5. İrlandalı havayolu şirketi Ryanair, müşterilerini olası kesintiler konusunda uyardı.

6. İngiltere’nin en büyük demiryolu operatörü, geniş çaplı IT sorunları nedeniyle iptaller konusunda uyardı.

7. İngiliz demiryolu şirketleri, siber kesintiler nedeniyle operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu.

8. Avustralya’nın Sydney Havalimanı’nda küresel teknik arıza nedeniyle kaos yaşanıyor, büyük havayolu şirketleri yolcuları uçuşlara kabul edemiyor ve gelenler bagajlarını alamıyor, Virgin Australia uçuşlarını askıya aldı.

9. Hong Kong Havalimanı, havayollarının manuel check-in prosedürlerine geçtiğini açıkladı.