Kadir Ezildi sır gibi sakladığı nişanlısını paylaştı! 'Hayatıma hoş geldin'

Temizlik programlarıyla ünlü olan ve Kadir Ezildi, son günlerde evlilik hazırlıklarıyla gündemdeydi. Ezildi, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Gamze Türkmen'i ilk kez paylaştı. Teklif videosu sosyal medyada gündem oldu.

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"En Hamarat Benim” programıyla tanınan sunucu Kadir Ezildi'den müjdeli haber geldi. Ünlü fenomen, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Ezildi, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu sevgilisinin ailesiyle tanışmaya gitti.

Nişan hazırlıklarına başlayan ve takım elbise bakmaya giden Ezildi’nin kız arkadaşıyla yakın zamanda nikah masasına oturmayı planladığı öğrenilmişti.

Evlilik hazırlığı yapan Kadir Ezildi sır gibi sakladığı sevgilisini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Ezildi ailesiyle birlikte söz ve nişan için Erzurum'a gitti.

Hayatıma hoş geldin

Ezildi, nişanlısıyla yaptığı paylaşıma: 'Hayatımın her anı Türk sineması tadında. En büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu. Artık yeni mutlu senaryolarının yazarı olarak hayatıma hoş geldin' notunu düştü.