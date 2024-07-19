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Sinan Ateş davası 30 Eylül'e ertelendi

Sinan Ateş davası 30 Eylül'e ertelendi

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş davasında, savcı esas hakkında mütalaasını verdi. Mahkeme davayı 30 Eylül'e erteledi.

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Ankara'da suikaste uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12 tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşmasına bugün devam edildi. Savcılığın esas hakkında mütalaasını açıkladı.

Duruşma, sanıkların esas hakkında savunma yapması için 30 Eylül’e ertelendi.

İddianamedeki benzer suçlardan cezalandırma isteyen savcı, 3 sanık için de beraat talep etti.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Sincan Cezaevi Kampüsü'nde Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek olan 6'ncı duruşmaya, 8 koruma polisiyle geldi.

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