BIST 11.139
DOLAR 33,09
EURO 36,10
ALTIN 2.601,56
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanlık seçiminde bomba gelişme: Çekilmesi an meselesi

ABD Başkanlık seçiminde bomba gelişme: Çekilmesi an meselesi

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimleri öncesinde, ABD Başkanı ve Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin an meselesi olduğu iddia edildi. Reuters'a konuşan Demokrat Partili bir kaynak, Biden'ın çekilme kararının yakın olduğunu belirtti.

Abone ol

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 Kasım'da düzenlenecek Başkanlık seçimleri yarışında sürpriz bir gelişme yaşandı.

'Biden'ın yarıştan çekilmesi an meselesi'

ABD Başkanı ve Demokrat Partili Başkan adayı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin an meselesi olduğu öne sürüldü.

Reuters'a konuşan Demokrat Partili bir kaynak, "Başkan Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin an meselesi" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kamuda yeni dönem! O yasa TBMM'den geçti
Kamuda yeni dönem! O yasa TBMM'den geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tebrik
Fenerbahçe hazırlık maçında Hull City'yi 5-1 mağlup etti
Fenerbahçe hazırlık maçında Hull City'yi 5-1 mağlup etti
Galatasaray Slovakya temsilcisi Trencin'i 4-1 mağlup etti
Galatasaray Slovakya temsilcisi Trencin'i 4-1 mağlup etti
Eski ABD Başkanı Obama da Biden'ın adaylığından endişeli
Eski ABD Başkanı Obama da Biden'ın adaylığından endişeli
Hacıosmanoğlu'na tebrik yağdı! Büyükekşi'ye ağır sözler
Hacıosmanoğlu'na tebrik yağdı! Büyükekşi'ye ağır sözler
Şırnak Valiliği'nden sıcaklık uyarısı
Şırnak Valiliği'nden sıcaklık uyarısı
Bakan Kurum, yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi
Bakan Kurum, yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi
Bakan Arıklı: Türkiye ile anlaşılarak bir deniz üssü kurma vakti gelmiştir
Bakan Arıklı: Türkiye ile anlaşılarak bir deniz üssü kurma vakti gelmiştir
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Alanya'da yakalandı
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Alanya'da yakalandı
İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin 27 şüpheli hakimliğe sevk edildi
İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin 27 şüpheli hakimliğe sevk edildi
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist teslim oldu