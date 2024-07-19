ABD Başkanlık seçiminde bomba gelişme: Çekilmesi an meselesi

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimleri öncesinde, ABD Başkanı ve Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin an meselesi olduğu iddia edildi. Reuters'a konuşan Demokrat Partili bir kaynak, Biden'ın çekilme kararının yakın olduğunu belirtti.Abone ol
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 Kasım'da düzenlenecek Başkanlık seçimleri yarışında sürpriz bir gelişme yaşandı.
'Biden'ın yarıştan çekilmesi an meselesi'
ABD Başkanı ve Demokrat Partili Başkan adayı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin an meselesi olduğu öne sürüldü.
Reuters'a konuşan Demokrat Partili bir kaynak, "Başkan Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin an meselesi" dedi.