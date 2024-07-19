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Suikast girişiminin ardından bir ilk! Trump resmen kabul etti

Suikast girişiminin ardından bir ilk! Trump resmen kabul etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump 13 Temmuz'da miting sırasında suikast girişimine uğramış ve kulağından yaralanmıştı. O saldırının ardından ilk kez halka seslenen Trump Kasım seçimlerinde başkan adayı olmayı resmen kabul ettiğini dünyaya ilan etti.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, resmi olarak Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmayı kabul etti. Trump, 13 Temmuzda seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde ilk kez halkın karşısına çıkarak konuşma yaptı.

"Amerika'nın yarısı için değil"

"Tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ediyorum, sadece Amerika'nın yarısı için değil" ifadelerini kullanan Trump, sadece Amerika'nın yarısını kazanmanın başarı olmadığını vurguladı.

Trump, "İnanç, bağlılık ve gururla ABD başkanlığına adaylığınızı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir dönem başlayacak" 

Trump, kasımda çok büyük bir zafer elde edeceklerini belirterek, herkes için yeni bir güvenlik dönemi başlayacağının, toplum içindeki bölünmüşlüğün "iyileştirilmesi" gerektiğinin altını çizdi.

Suikast girişiminde yaşadıklarını detaylı olarak aktaran Trump, "Bu korkunç saldırıya rağmen bu akşam birlik ve kararlılıkla bir aradayız. Hiç olmadığım kadar daha kararlıyım." diye konuştu.

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