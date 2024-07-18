Fenerbahçe hazırlık maçında Hull City'yi 5-1 mağlup etti
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe hazırlık maçında İngiltere Championship takımı Hull City'yi 5-1 mağlup etti.Abone ol
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da kamp ile başlayan Fenerbahçe, İstanbul’a döndü. Kampta 4 Hazırlık mücadelesi oynayan Fenerbahçe, 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City ile Ülker Arena'da karşılaştı. Sarı-lacivertliler maçı 5-1 kazandı.
Fenerbahçe'nin golleri Dzeko (2), Fred, Szymanski ve Mert Hakan'dan geldi. Hull City'nin tek sayısı Sincere Hall'dan geldi.
MOURINHO BİR İLKİ YAŞADI
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında ilk kez Ülker Stadı'nda bir karşılaşmaya çıktı.
FENERBAHÇE MAÇ PROGRAMI
23 Temmuz Salı Lugano - Fenerbahçe
30 Temmuz Salı Fenerbahçe - Lugano
11 Ağustos Pazar Fenerbahçe - Adana Demirspor
18 Ağustos Pazar Göztepe - Fenerbahçe