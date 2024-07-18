Naci Görür’den korkutan açıklama: 'Kıyametin içindesiniz'

Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depreminin 7 ve üzeri büyüklükte olmasının büyük yıkıma neden olacağını belirterek, özellikle Avrupa Yakası'nın zemininin daha kötü olduğunu vurguladı.

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yeni kitabıyla ilgili Hürriyet'in soruları yanıtlarken olası İstanbul depremiyle ilgili uyardı. Türkiye'nin aktif faylarla çevrili olduğunun altını çizen Görür, beklenen İstanbul depreminin büyüklüğünü, "7 ve altında olursa nispeten daha az zarar olur. Ancak İstanbul- nüfusu 20 milyona dayanmış, gecekondu mantığı ile inşa edilmiş bu hali ile- 7 ve üzeri bir depreme yakalanırsa, kıyamet olur" sözleriyle açıkladı.

"Avrupa yakasının zemini daha kötü"

Görür, Adaların güneyindeki fay kırılırs ağırlıklı olarak Anadolu, Kumburgaz fayı kırılırsa ağırlıklı olarak Avrupa Yakası etkileneceğini söyledi. Avrupa Yakası'nın zeminin görece daha kötü olduğunun altını çizen Görür, “Yine konuştu! Felaket tellalı” diyenlere de "Yani saygı duyuyorum kendi düşüncesi ama bu insanları pek ciddiye alamıyorum" yanıtını verdi.

"Denize yakınsanız kıyametin içindesiniz"

Sözlerini sürdüren Görür "Avrupa yakasında zemin genellikle kötü, Anadolu yakasında ise göreceli iyidir. Depremin merkez üssü neresi? Marmara kıyısında, denize 10-15 km. yakın bir mesafedeysen kıyametin içindesin demektir. Ve en önemli nokta yapının durumu nedir? En kötü noktada otursan bile eğer yönetmeliğe uygun, kaçağı olmayan, iyi bir mühendislik hizmeti alınarak yani demiri, betonu açısından kaliteden taviz verilmeden yapılmış bir binada yaşıyorsan o evden sağ çıkma olasılığın çok yüksek. Bunda anlamayacak bir şey yok değil mi? Bence yok ama anlamak istemeyen çok! Her an her yerde olabilecek bir depremi az hasar ya da hasarsız atlatmak ancak dirençli yerleşimler kurulması ile mümkündür. Diyeceksin ki 'Ama komşular yanaşmıyor…' O zaman sesini çıkaracaksın, mahkemeye gideceksin, devletten, belediyelerden, yetkililerden hesap soracaksın. Yapmıyor mu? Oy vermeyeceksin… Ölmek istemiyorsan durum bu" dedi.

Kaynak: Hüriyet