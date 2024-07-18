Mehmet Şimşek: l son 4,5 yılın zirvesinde

Döviz ve altından oluşan TCMB rezervlerinde yükseliş yeni bir rekorla devam etti. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, swap hariç net rezervlerin son 4,5 yılın zirvesinde olduğunu açıkladı.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinin artırılmasına yönelik bir ekonomi politikası yürütülüyor. Merkez Banaksı'nın haftalık para raporu sonucunda rezervlerin 148,4 milyar dolardan 153,8 milyar dolara yükseldiği açıklandı.

Net rezervler

Net rezervler de 43,6 milyar dolardan 47,7 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervler

Swap hariç net rezervler tarafında ise swap hariç net rezervler 22,2 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 18,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Resmi rezerv varlıkları

Merkez Bankası, Haziran 2024 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayınlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalarak 142,9 milyar dolar oldu.

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 77,4 milyar dolara yükselirken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,8 azalarak 58,1 milyar dolara geriledi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak yaklaşık 46,6 milyar dolara çıktı.

Bu tutarın yaklaşık 38,8 milyar doları anapara, 7,8 milyar doları faizden oluşuyor.

Swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri

Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 27,8 milyar dolar olurken, söz konusu tutarın 4,7 milyar dolar bir ay vadeli olarak kayda geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları

Bu dönemde, şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşurken, söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalarak 49,6 milyar dolara indi.

"Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan verilerle ilgili olarak, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşarak "Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde" açıklamasını yaptı.