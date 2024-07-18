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Jose Mourinho Emre Mor hakkında kararını verdi

Jose Mourinho Emre Mor hakkında kararını verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Emre Mor'u gözden çıkardığı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Emre Mor'a geçtiğimiz günlerde fırça attığı iddia edilmişti. Haber Global'de yer alan habere göre Portekizli teknik adam, millî futbolcuyu adeta haşladı.

Jose Mourinho'nun, Emre Mor'a şu sözleri sarf ettiği aktarılmıştı: "Takım oyununda hiç yoksun. Topu aldığın zaman etrafını hiç görmüyorsun. Bireysel yeteneklerin çok üst düzey ama böyle devam edersen üst düzey futbolcu olamazsın, oyun bundan ibaret değil."

Sports Digital'de yer alan habere göre Jose Mourinho, Emre Mor'un biletini kesti. Portekizli teknik adam, yıldız futbolcu ile yolların ayrılmasına yönelik bir karar aldı.

Temsilcisi İstanbul'a geldi

Jose Mourinho'nun bu kararının ardından Emre Mor'un temsilcisinin, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği bildirildi. 26 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüp ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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