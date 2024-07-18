BIST 11.205
DOLAR 33,09
EURO 36,27
ALTIN 2.623,42
HABER /  POLİTİKA

DEM Parti'den kayyım atanan Hakkari Belediyesi için başvuru

DEM Parti'den kayyım atanan Hakkari Belediyesi için başvuru

DEM Parti, Hakkari Belediyesine kayyım atanmasına karşı yürütmenin durdurulması için Van Nöbetçi İdare Mahkemesine başvuruda bulundu.

Abone ol

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ve avukatlarca hazırlanan başvuru dilekçesine yer verildi.

Yerel seçimlerinde DEM Partili Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari'de yüzde 48,92 oy aldığı, partinin il genel meclisi seçimlerindeki oy oranının ise yüzde 54,11 olduğu hatırlatıldı.

Dilekçede, Belediye Başkanı Akış'ın görevden geçici olarak uzaklaştırılması işleminin yürütmesinin durdurulması, bunun tüm sonuçlarının ortadan kaldırılması ve davaya konu kanun maddesinin Anayasa'ya aykırılık sebebiyle itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talep edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ümraniye Belediyesi, yaklaşık 70 bin kişiye aşure dağıtacak
Ümraniye Belediyesi, yaklaşık 70 bin kişiye aşure dağıtacak
Tarım arazisinden ormana sıçradı! Helikopterler, uçaklar bölgede...
Tarım arazisinden ormana sıçradı! Helikopterler, uçaklar bölgede...
Ali Koç'tan TFF Başkanlık seçimiyle ilgili flaş açıklama! "Bu seçim Fenerbahçe için yok hükmündedir"
Ali Koç'tan TFF Başkanlık seçimiyle ilgili flaş açıklama! "Bu seçim Fenerbahçe için yok hükmündedir"
Trump'a suikast girişiminde geçek ortaya çıktı meğer olaydan 1 saat önce...
Trump'a suikast girişiminde geçek ortaya çıktı meğer olaydan 1 saat önce...
Fransız medyasında ‘Türkiye’ iddiası: F-16 yerine Eurofighter geliyor
Fransız medyasında ‘Türkiye’ iddiası: F-16 yerine Eurofighter geliyor
CHP lideri Özgür Özel: Cumhuriyet tarihinin en sorunlu bakanı, hiçbir soruna çözüm bulamadı...
CHP lideri Özgür Özel: Cumhuriyet tarihinin en sorunlu bakanı, hiçbir soruna çözüm bulamadı...
15 Temmuz gazisi, 21 şarapnel parçasıyla yaşıyor! Canını kurtaran kişiye 8 yıl sonra ulaştı
15 Temmuz gazisi, 21 şarapnel parçasıyla yaşıyor! Canını kurtaran kişiye 8 yıl sonra ulaştı
Arka Sokaklar'ın yeni yönetmeni belli oldu
Arka Sokaklar'ın yeni yönetmeni belli oldu
Gazze'de can kaybı 38 bin 848'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 38 bin 848'e yükseldi
Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic'ten milli takım kararı
Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic'ten milli takım kararı
İstanbul Havalimanı "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçildi
İstanbul Havalimanı "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçildi
ING Türkiye, çalışanlarına "Flexi Yaz" modeliyle uzaktan çalışma imkanı sunuyor
ING Türkiye, çalışanlarına "Flexi Yaz" modeliyle uzaktan çalışma imkanı sunuyor