Fransız medyasında ‘Türkiye’ iddiası: F-16 yerine Eurofighter geliyor

Fransız savunma sanayisi dergisi Metadefense, Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçakları yerine dört Avrupa ülkesinin ortak geliştirdiği Eurofighter Typhoon almayı planladığını iddia etti. Türkiye'nin Eurofighter Typhoon'a olan ilgisinin, F-35 programından çıkarılması ve Yunanistan'ın Rafale savaş uçaklarını almasıyla arttığı belirtildi.

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Fransa medyasında yer alan habere göre; Türk Hava Kuvvetleri, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ortak girişimiyle geliştirilen Eurofighter Typhoon Savaş Uçaklarını satın almaya çok yakın. Savunma sanayisi dergisi Metadefense’te yer alan habere göre, Türkiye, 40 adet Eurofighter Typhoon alımı için ABD’den almayı planladığı F-16V siparişlerinin bir kısmından vazgeçecek.

Fransa medyasında yer alan habere göre, Türkiye, Eurofighter Typhoon anlaşması için gerekli bütçeyi yaratmak amacıyla, 23 milyar Euro değerindeki 40 adet F-16V ve 80 adet F-16 modernizasyon kiti siparişinin bir kısmını iptal edecek. Eurofighter anlaşmasının 8 ila 10 milyar Euro arasında bir maliyetinin olacağı tahmin ediliyor.

Yunanistan’ın Rafale savaş uçaklarını satın alması ve Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon’a olan ilgisini artırdı. Bu süreçte, İngiltere, İspanya ve İtalya Eurofighter satışına onay verirken, Almanya ikna edilemedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un olumsuz tavrında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail hakkındaki açıklamalarının etkili olduğu belirtildi.

Türkiye’ye yönelik tutumunun değişebileceği sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz ile yaptığı görüşmede, savaş gemileri için motorlar ve nükleer santraller için türbinler satın alımını da gündeme getirdi. Scholz’ün Suudi Arabistan’a Eurofighter satılmasına onay vermesi, Türkiye’ye yönelik tutumunun değişebileceği sinyalini verdi.

40 Eurofighter Typhoon savaş uçağının satın alınmasına ilişkin müzakereler, 9-11 Temmuz 2024 tarihleri arasında ABD’de düzenlenen NATO zirvesinde gerçekleştirildi. NATO zirvesi, Türkiye’nin müttefikleriyle savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmesi açısından önemli bir platform oldu. Ancak, Alman Başbakanlığı tarafından henüz herhangi bir teyit iletilmedi.