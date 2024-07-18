Prof. Dr. Orhan Şen'den 'tropik gece' uyarısı! O günlere çok dikkat edin

İstanbul'da sıcak hava ve nem bunaltıyor. Bazı ilçelerde nem oranı yüzde 100'e ulaşırken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

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İstanbul'da sıcak hava etkili olmaya devam ediyor. AKOM'dan yapılan açıklamada sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyretmesinin beklendiği bildirildi. Öte yandan İstanbul'da Ataşehir ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı.

5 güne dikkat!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 5 gün Türkiye'de 'tropik gece'nin etkili olacağını duyurdu. Prof. Dr. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Önümüzdeki 5 gün Türkiye'de Tropik Gece bölgeleri sarı ve kahverengi bölgeler. Tropik gece: Gece minimum sıcaklığın 20 C üzeri olan merkezlerdir. Haritada bu geceler 25-28 C'lerdedir. Yanı gecelerde aşırı sıcak. 30-40 sene önce Türkiye'de tropik gece bulmak çok zordu" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurtta sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.