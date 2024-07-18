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Türkiye Somali'de petrol ve doğal gaz arayacak

Türkiye Somali'de petrol ve doğal gaz arayacak

Türkiye ile Somali arasında Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile Türkiye, Somali açıklarında üç bölgede petrol ve doğal gaz arayacak. Arama faaliyetleri, her biri 5.000 kilometrekarelik alanı kapsayan üç bölgede gerçekleştirilecek.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Somali offshore'unda petrol ve doğal gaz aramak için anlaşma imzaladığını açıkladı. Bayraktar, Oruç Reis'in destek gemileriyle birlikte eylül ayında gideceğini söyledi.

Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, Somali offshore'unda petrol ve doğal gaz arayacak. Karadan 50 kilometre ve 100 kilometre açıkta saha bulunuyor. Sismik işlem gerçekleştireceğiz. Oruç Reis gemimizi gönderiyoruz. Bu iş sondaja ve sondaj sonrası keşifle neticelenecek. Deniz derinliği 2000-3000 metre. Deniz tabanıyla birlikte 7 kilometrelik sondaj gerçekleştirmiş olacağız. 2016 yılından itibaren ortaya koyduğumuz stratejik çerçevede kendi ekipmanlarımızla bu faaliyetleri yapacak durumdayız.

Oruç Reis 50 kişilik ekiple Somali'ye gidecek, 5 tane destek gemisi eşlik edecek, deniz kuvvetleri iştirak edecek.

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