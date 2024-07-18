Temel Karamollaoğlu'nun acı günü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun annesi Edibe Karamollaoğlu, hayatını kaybetti.Partiden yapılan açıklamada Edibe Karamollaoğlu'nun yarın Ankara'da toprağa verileceği bildirildi.Abone ol
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu'nun vefat ettiği duyuruldu. Saadet Partisi resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun muhtereme anneleri Edibe Karamollaoğlu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın Karşıyaka Camii’nde kılınacak Cuma namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir. Merhumeye Allah’tan rahmet, Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz."