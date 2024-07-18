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İbrahim Hacıosmanoğlu: Trabzonspor formasını çıkarttım

İbrahim Hacıosmanoğlu: Trabzonspor formasını çıkarttım

TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, seçim öncesi açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunun sorunlarını biliyoruz. 'Cumhurbaşkanı karışıyor' diyorlar! Yancıların yaptıkları vardır ama Cumhurbaşkanı'na ne kadar yakın olduğumu herkes bilir ama bana en ufak bir ifadesi olmamıştır. Güzel statlarımız var ama içini ahlakla dolduramıyoruz. Neden? Türk futbolunu yönetecek irade ortada yok." sözleriyle konuşmasına başladı.

"Mecnun Başkan ile formalarımızı çıkarttık"

"Adalet diyoruz ama bütün sorun adaletsizlikten çıkıyor." diyen Hacıosmanoğlu, "Büyükekşi 'Akademi kurduk, hakemleri yetiştirdik' dedi. Nasıl yetiştiler, ben anlamadım? Siz başkan olarak irade ortaya koyabiliyor musunuz? Mecnun başkan ile biz forma çıkardık, her takıma eşitiz. Bunu sağlamak zor değil! Ancak adalet sağlama niyetiniz yoksa, neden aday oluyorsunuz? Siz bir hafta birine, bir hafta birine yaranıyorsunuz. Siz böyle yaparsanız, alttakiler dağılır gider. 600 sene dünyayı yönettik, kendi evlatlarımıza güvenmiyoruz. Onca parayı yabancı hakeme veriyoruz!"

"Haklının hakim olduğu bir ortam yaratın"

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Halil Umut Meler yumruk yedi ama EURO2024'te aslan gibi maç yönetti. Hakem insandır, hata yapabilir. Trabzonspor ile Diyarbakırspor oynuyorsa ve illa da bir taktir hakkın varsa o hakkı Diyarbakırspor'dan yana kullanacaksın. Haklının hakim olduğu ortamı yaratırsanız, hakemler performansını arttırır. İnsani hatayı da kulüp başkanından önce ben söyleyeceğim ve hakeme neden bu hatayı yaptığını soracağım." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"Başkanların PFDK sevkini kaldıracağız"

Hacıosmanoğlu, "Seçilirsem kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini kaldıracağım!" vaadinde bulundu.

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