Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü: "Cesur duruşun takdire şayan"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski ABD Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump ile görüşmesinde geçmiş olsun dileklerini iletip, suikast sonrası duruşu için tebrik etti.

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ABD başkan adayı Donald Trump'a yönelik geçtiğimiz günlerde bir saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıyı kınayan liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ise Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin detayları İletişim Başkanlığı tarafından, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Donald Trump’a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınarken, saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Trump’a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı

İletişim Başkanlığı'ndan yayınlanan yazının tamamında ise şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri’nin 45. Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Trump’a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Donald Trump’a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınarken, saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

"Cesur duruşun takdire şayan"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi. Trump’ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, suikast girişimi sonrası Trump’ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği teskin edici birlik mesajlarıyla güçlü bir liderlik ortaya koyduğunu söylerken, Donald Trump’ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD Başkan Adayı olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti.

"ABD seçimi hayırlara vesile olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçiminin ABD halkı ve Türkiye-ABD ilişkileri için hayırlara vesile olması temennisini belirtti.