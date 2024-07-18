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Mehmet Büyükekşi ve kurulları ibra edildi

Mehmet Büyükekşi ve kurulları ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Ankara'da düzenlenen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 2023-2024 dönemi hesap ve faaliyetlerinden oy çokluğuyla ibra edildi; ayrıca, 2024-2025 dönemi tahmini bütçesi kabul edilerek, bütçe tadilleri ve taşınmaz işlemleri için TFF Yönetim Kurulu'na yetki verildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemindeki hesap ve faaliyetleriyle ilgili oy birliğiyle ibra edildi.

Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı, yönetim ve denetleme kurulu ile ilgili ibra oylaması yapıldı. Yapılan genel kurulda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemindeki hesap ve faaliyetleriyle ilgili oy çokluğu ile ibra edildi.

Ayrıca, Federasyonun 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemi tahmini bütçesi kabul edildi. TFF Yönetim Kurulu'na gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak, taşınmaz alımı ve satımı ile ayni haklar tesisi için yetki verildi.

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