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TFF'nin yeni başkanı belli oldu

TFF'nin yeni başkanı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık yarışında Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu aday olup, JW Marriott Hotel'deki genel kurulda yeterli imzayı topladılar; seçimde 134 oy alan Hacıosmanoğlu, 2027'ye kadar görev yapacak TFF'nin 44. başkanı oldu.

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JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurul toplantısı, 261 delegenin imzasıyla açıldı.

Genel kurulda Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 65 olan yeterli imzayı topladıkları için başkan adaylıkları divan kurulu tarafından kabul edildi.

Yapılan seçim sonucunda İbrahim Hacıosmanoğlu 134, Mehmet Büyükekşi ise 129 oy aldı. Bu sonuçlarla Hacıosmanoğlu TFF'nin 44. başkanı oldu.

58 yaşındaki İbrahim Hacıosmanoğlu, 2013-2015 yılları arasında Trabzonspor başkanlığı yapmıştı.

Hacıosmanoğlu, 2027'ye kadar TFF başkanlığı yapacak.

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