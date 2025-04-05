BIST 9.380
DOLAR 37,98
EURO 41,68
ALTIN 3.710,58
HABER /  GÜNCEL

55 yıldır Türkiye'deki annesini arıyor her geldiğinde izini sürüyor

55 yıldır Türkiye'deki annesini arıyor her geldiğinde izini sürüyor

Babaannesi tarafından üç yaşındayken Mısır’a götürülen Kayhan Kaan Alaybeyi, 55 yıldır anne özlemiyle yaşıyor. Alaybeyi, "Annemin hayatta olduğunu e-devlet üzerinden görebiliyorum. Onu dünya gözüyle bir kez bile olsa görmek istiyorum. Türkiye’ye her geldiğimde onun izini sürüyorum ama bir türlü ulaşamadım" dedi.

Abone ol

Annesini aramak üzere geldiği İstanbul'da AA muhabirine konuşan Alaybeyi, annesiyle babasının 1970 yılında ayrıldığını, ardından 3 yaşındayken babaannesiyle birlikte Mısır’a gittiklerini ve başkent Kahire’ye yerleştiklerini anlattı.

İlkokul, lise ve üniversite eğitimini Kahire’de tamamlayan Alaybeyi, Mısır’da evlendiğini ve bir kızı olduğunu söyledi.

Hep anne özlemiyle yaşadığını ama bir türlü annesiyle görüşemediğini söyleyen Alaybeyi, babasının 2015 yılında vefat etmesinin ardından anne özlemini daha fazla hissettiğini ve onu bulmak için daha fazla girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Alaybeyi, Türkiye’ye bunun için birkaç defa geldiğini, polis karakolları ve nüfus müdürlüklerine müracaat ettiğini ancak annesinin bilgilerine ulaşamadığını vurguladı.

Yaşadığını e-devlet üzerinden görüyor

Anne ve babasının Türk olduğunu başka vatandaşlıklarının bulunmadığını belirten Alaybeyi, resmiyette adı "İnci" olan annesinin hayatta olduğunu e-devlet üzerinden görebildiğini kaydederek, “Onu dünya gözüyle bir kez bile olsa görmek istiyorum. Türkiye’ye her geldiğimde onun izini sürüyorum ama bir türlü ulaşamadım” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek! Mourinho cezalı, 4 futbolcu kart sınırında
Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek! Mourinho cezalı, 4 futbolcu kart sınırında
Reklam şirketi sahibinden İBB Kültür AŞ'ye yönelik 'yasal haraç' iddiası
Reklam şirketi sahibinden İBB Kültür AŞ'ye yönelik 'yasal haraç' iddiası
TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de vatandaşlarla buluştu
TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de vatandaşlarla buluştu
12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
ABD'de gözaltına alına Rümeysa Öztürk ile ilgili yeni karar
ABD'de gözaltına alına Rümeysa Öztürk ile ilgili yeni karar
ABD ticaret savaşlarını başlattı Çin kılıcı çekti gümrük vergisine misilleme
ABD ticaret savaşlarını başlattı Çin kılıcı çekti gümrük vergisine misilleme
Husiler, Tel Aviv’deki askeri bir noktayı İHA’yla hedef aldı
Husiler, Tel Aviv’deki askeri bir noktayı İHA’yla hedef aldı
Bayern Münih şampiyonluk yolunda tam gaz
Bayern Münih şampiyonluk yolunda tam gaz
Bursa'da biri bebek iki kardeş evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Bursa'da biri bebek iki kardeş evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Anadolu Efes Belgrad'da öldü öldü dirildi
Anadolu Efes Belgrad'da öldü öldü dirildi
Bursa'da zincirleme kaza: 1 kişi ölü, 7 yaralı
Bursa'da zincirleme kaza: 1 kişi ölü, 7 yaralı
Nobel Barış Ödülü adayı yazardan Hindi dilinde barış psikolojisi
Nobel Barış Ödülü adayı yazardan Hindi dilinde barış psikolojisi