55 yıldır Türkiye'deki annesini arıyor her geldiğinde izini sürüyor

Babaannesi tarafından üç yaşındayken Mısır’a götürülen Kayhan Kaan Alaybeyi, 55 yıldır anne özlemiyle yaşıyor. Alaybeyi, "Annemin hayatta olduğunu e-devlet üzerinden görebiliyorum. Onu dünya gözüyle bir kez bile olsa görmek istiyorum. Türkiye’ye her geldiğimde onun izini sürüyorum ama bir türlü ulaşamadım" dedi.

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Annesini aramak üzere geldiği İstanbul'da AA muhabirine konuşan Alaybeyi, annesiyle babasının 1970 yılında ayrıldığını, ardından 3 yaşındayken babaannesiyle birlikte Mısır’a gittiklerini ve başkent Kahire’ye yerleştiklerini anlattı.

İlkokul, lise ve üniversite eğitimini Kahire’de tamamlayan Alaybeyi, Mısır’da evlendiğini ve bir kızı olduğunu söyledi.

Hep anne özlemiyle yaşadığını ama bir türlü annesiyle görüşemediğini söyleyen Alaybeyi, babasının 2015 yılında vefat etmesinin ardından anne özlemini daha fazla hissettiğini ve onu bulmak için daha fazla girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Alaybeyi, Türkiye’ye bunun için birkaç defa geldiğini, polis karakolları ve nüfus müdürlüklerine müracaat ettiğini ancak annesinin bilgilerine ulaşamadığını vurguladı.

Yaşadığını e-devlet üzerinden görüyor

Anne ve babasının Türk olduğunu başka vatandaşlıklarının bulunmadığını belirten Alaybeyi, resmiyette adı "İnci" olan annesinin hayatta olduğunu e-devlet üzerinden görebildiğini kaydederek, “Onu dünya gözüyle bir kez bile olsa görmek istiyorum. Türkiye’ye her geldiğimde onun izini sürüyorum ama bir türlü ulaşamadım” dedi.