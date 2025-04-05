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Husiler, Tel Aviv’deki askeri bir noktayı İHA’yla hedef aldı

Husiler, Tel Aviv’deki askeri bir noktayı İHA’yla hedef aldı

Yemen’deki İran destekli Husiler, “Filistin halkına destek amacıyla” İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki askeri bir noktayı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait Al-Masirah televizyonundan naklen yayınlanan konuşmasında, “Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı İHA kuvvetleri, işgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinde İsrail askeri hedefini, ‘Yafa tipi’ bir İHA ile hedef alan bir askeri operasyon gerçekleştirdi.” ifadelerini kullandı.

Seri, bu operasyonun, “İsrail’in ABD’nin desteğiyle Gazze Şeridi’nde soykırım uyguladığı Filistin halkına ve mücahitlerine destek” amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

İsrail ordusu, dün akşam, “doğudan gelen” bir İHA'ya ülkenin güneyindeki Arava bölgesinde müdahale ettiğini açıklamıştı.

“ABD’ye ait bir İHA Yemen’de düşürüldü”

Yahya Seri, “ABD ve İsrail” için bilgi toplayan “Giant Shark F360” tipi bir İHA’nın Yemen’in Saada kentinde Husilere ait hava savunma sistemlerine bağlı karadan havaya bir füze ile düşürüldüğünü belirtti.

Seri, “Saldırılar sona erene ve Gazze Şeridi'ne uygulanan abluka kaldırılıncaya kadar, güçlerimiz mazlum Filistin halkına karşı görevlerini yerine getirmeye devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle İsrail'e füze ve İHA saldırılarını durduran Husiler, Hamas'la ateşkesi bozmasının ardından İsrail'i tekrar hedef almaya başladı.

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