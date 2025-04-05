Nobel Barış Ödülü adayı yazardan Hindi dilinde barış psikolojisi

Nobel Barış Ödülü adayı Akif Manaf’ın, “Barış Psikolojisi” kitabı Türkçe, İngilizce, Almanca, Hollandaca, Fransızca, Yunanca, Arapça ve İspanyolca baskılarının ardından şimdi de Hindi dilinde yayınlandı.

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Kitapları 73 dile çevrilen, 101 eserin dünyaca ünlü yazarı ve Nobel Barış Ödülü adayı Akif Manaf’ın, “Barış Psikolojisi” kitabı Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Hollandaca, Yunanca, Arapça ve İspanyolca baskılarından sonra şimdi de Hindi dilinde yayınlandı.

Barış psikolojisi üzerine çok boyutlu güçlü analizlerin ve etkili çözüm önerilerinin yer aldığı kitap dünya barışına en çok ihtiyaç duyulan içinde bulunduğumuz süreçlerde raflardaki yerini aldı. Kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.

Barış Psikolojisi Kitabına Patna Kitap Festivali’nde Yoğun İlgi

Kitap yayınlanır yayınlanmaz Hindistan’ın Bihar eyaletinin başkenti Patna’daki Patna Kitap Festivali’nde okurlarla buluştu. Okurların kitaba ilgisi büyüktü.

Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar, bu kitapta “Barış Psikolojisi” konusunu bütün detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. Hindistan’ın önde gelen yayınevlerinden birisi tarafından yayınlanan kitapta barış olgusu tüm incelikleri ile masaya yatırılıyor.

Kitap arka kapaktan:

Kazananlar ölülerini kahraman ilan eder, kaybedenler ise birer suçlu. Oysaki savaşta ölenlerin hepsi kucak kucağa yatar toprağın altında. Ruhları ise senelerce savaş alanlarında savaşmaya ve acı çekmeye devam eder.

Mantığa aykırı, anlamsız bir safsatadır “barış için savaş” ifadesi. Yaşamak için ölmek, zevk almak için acı çekmek, mutlu olmak için mutsuz olmak ifadeleri ne kadar anlamsızsa “barış için savaş” ifadesi de o kadar anlamsızdır.

Günümüzün insanı içsel bir savaş, içsel bir kaos içindedir çünkü tamamıyla yanılsamanın kurbanıdır. Barışa ulaşmak için kişi içsel kaosunu aşmalıdır. Fakat birisi onu teselli ederse ona düşman gibi davranır çünkü teselli, barışa vardırmayan zaman kaybıdır.

Şayet insan içerideki savaşta savaşmazsa dışarıda savaşmaya mecbur kalır. Lakin insan içerideki savaşa girer, savaşır, kazanır ve savaşı bitirirse dışarıdaki savaş da biter. İşte barışa ulaşmanın tek yolu budur!

Akif Manaf’ın Kitabı Bir Barış Manifestosu Oldu

Barış Psikolojisi kitabı Hindi dilindeki baskısının ardından çok yakında Rusça, Japonca, Çince, Korece, İsveççe ve Norveççe dillerinde de yayınlanacak. Yazarın Barış Psikolojisi kitabı okurlar tarafından dünyada bir barış manifestosu olarak ilan edildi ve temel amacı 3. Dünya Savaşı’nın önlenmesi olan Uluslararası Barış Projesi’nin çok önemli bir bileşeni haline geldi.

Öte yandan Uluslararası Barış Projesi kapsamında Fransa’da ve Türkiye’de Uluslararası Barış Assosiasyonları kurulmuş olup, sırada İspanya, Almanya ve İtalya olmak üzere diğer ülkelerde de assosiasyonların kurulacağı ve tüm dünyada bir barış ağının kurulması yoluyla 3. Dünya Savaşı’nın önlenmesi kapsamında güçlü bir barış gücünün inşa edileceği de alınan bilgiler arasında.

Hindi Dilindeki Barış Psikolojisi Kitabı Birleşmiş Milletler Bihar Ofisine de Ulaştı

Dünyadaki okurlar tarafından barış manifestosu olarak belirlenen kitap, Birleşmiş Milletler’in Bihar ofisindeki yetkililere de ulaştı. Yetkililer eserin dünya barışı için önemli bir kitap olduğunu belirterek teşekkürlerini sundular.

Diğer yandan, okurlar tarafından organize edilmiş olan ve dünya çapında açılan Uluslararası Barış Assosiasyonları’nın Birleşmiş Milletler ile iletişime geçerek ortak projeler üretecekleri de edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Barış Konusunda Gerçek Bir Başucu Kitabı

Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının tüm dünyada yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor.

Barış, Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin, Bilgelik, Yol, Duygu, Masumiyet, Kuşku, Merak, Kahkaha, Fanatizm, Beden ve İnanç gibi insana dair hemen her konuda 101 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. Tüm kitapseverler yazarın 101 kitabına ilişkin paylaşımları, yazarın kitaplarına özgü farklı dillerdeki sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebiliyor.

Barış konusundaki doyurucu anlatımıyla, tek solukta okunacak gerçek bir başucu kitabı olan bu kitap okuyucunun kafasındaki tüm sorulara yanıt bulmasını sağlıyor.