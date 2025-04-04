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EPDK'dan açıklama: Elektriğe yüzde 25 , doğalgaza...

EPDK'dan açıklama: Elektriğe yüzde 25 , doğalgaza...

EPDK; elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarındaki zam oranlarını açıkladı.

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T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır.

Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur.

BOTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ayrıca BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında: Nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama % 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında artış gerçekleştirildi.

Tarifeler 5 Nisan 2025 tarihi itibariyle geçerli olacak.

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