Arda Güler'i sevindiren haber! Formaya kavuşuyor

La Liga’nın 30. haftasında Valencia ile karşılaşacak olan Real Madrid’de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler ve Endrick’in performansından memnun olduğunu belirterek, iki oyuncunun Valencia karşısında forma giyebileceğini söyledi. Ancelotti ayrıca, sezon sonuna doğru genç futbolcuların daha önemli roller üstlenebileceğini vurguladı.

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La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid, sahasında Valencia'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.

İspanya Kral Kupası yarı final maçında Real Sociedad karşısında asist yapan Arda Güler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ancelotti, milli futbolcuya daha fazla şans vermeyi düşünüyor.

VALENCİA KARŞISINDA OYNAYABİLİRLER

Ancelotti yaptığı açıklamada, "Arda Güler ve Endrick çok iyi oynuyorlar. Valencia karşısında oynayabilirler." ifadelerini kullandı.

SEZON SONUNA DOĞRU ÖNEMLİ BİR ROL ALABİLİRLER

İtalyan çalıştırıcı ayrıca, "Sezon sonuna doğru önemli bir rol alabilirler." diyerek 2 futbolcunun ilerleyen haftalarda daha fazla forma şansı bulabileceğinin sinyallerini verdi.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maça çıktı. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.sa