Şaka gibi Murat Kurum Özgür Özel'in sayesinde sokağa çıktı! Tabi Özgür Özel'e göre...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına rağmen 2 Nisan'da kartlı alışverişlerin tutarı mart ayı ortalamasını geçti. Özel, bakanların boykota tepki olarak sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla ilgili konuştu. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

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Partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmada boykota dair verileri değerlendirdi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 2 Nisan'da kartlı alışverişlerin tutarı mart ayı ortalamasını geçmiş, 2 Nisan'daki işlem sayısı 1 Nisan'ı ikiye katlamıştı.

Bu veriye tepki gösteren Özgür Özel, "Dün bir anda gençlerin boykotun destek kararına biz de destek verince büyük bir panik... Hepsi alışverişe çıktı. Oh içime değsin! O boykotu herkese duyurttum ya, oh!" diye konuştu.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

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