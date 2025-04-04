BIST 9.380
DOLAR 38,01
EURO 41,86
ALTIN 3.696,10
HABER /  MEDYA

Şaka gibi Murat Kurum Özgür Özel'in sayesinde sokağa çıktı! Tabi Özgür Özel'e göre...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına rağmen 2 Nisan'da kartlı alışverişlerin tutarı mart ayı ortalamasını geçti. Özel, bakanların boykota tepki olarak sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla ilgili konuştu. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

Abone ol

Partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmada boykota dair verileri değerlendirdi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 2 Nisan'da kartlı alışverişlerin tutarı mart ayı ortalamasını geçmiş, 2 Nisan'daki işlem sayısı 1 Nisan'ı ikiye katlamıştı.

Bu veriye tepki gösteren Özgür Özel, "Dün bir anda gençlerin boykotun destek kararına biz de destek verince büyük bir panik... Hepsi alışverişe çıktı. Oh içime değsin! O boykotu herkese duyurttum ya, oh!" diye konuştu.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

Programı izlemek için tıklayın...

ÖNCEKİ HABERLER
Bulantı, kusma şikayeti ile hastaneye koştular! Endişeliler arttı, kaymakamlıktan açıklama geldi
Bulantı, kusma şikayeti ile hastaneye koştular! Endişeliler arttı, kaymakamlıktan açıklama geldi
Bakan Uraloğlu, "trafik güvenliği"ne yönelik paylaşım yaptı
Bakan Uraloğlu, "trafik güvenliği"ne yönelik paylaşım yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu: Biletler ücretsiz olacak
Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu: Biletler ücretsiz olacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Devlet Bahçeli' açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Devlet Bahçeli' açıklaması
Bir aile yok olmuştu! Karabük'teki feci kazada yeni gelişme
Bir aile yok olmuştu! Karabük'teki feci kazada yeni gelişme
Bakan Şimşek, mart ayı dış ticaret verileri ile ABD'nin ilave gümrük tarifelerini değerlendirdi
Bakan Şimşek, mart ayı dış ticaret verileri ile ABD'nin ilave gümrük tarifelerini değerlendirdi
Opel'den nisan ayı kampanyası
Opel'den nisan ayı kampanyası
Konya'da dünürler arasında silahlı kavga! Ölenler var
Konya'da dünürler arasında silahlı kavga! Ölenler var
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap: Onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap: Onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz
Evinin önünde oyun oynayan 8 yaşındaki Hatice'ye köpek saldırdı!
Evinin önünde oyun oynayan 8 yaşındaki Hatice'ye köpek saldırdı!
Kassam Tugayları, komutanlarından Hasan Ferhat'ın İsrail'in Lübnan'daki saldırısında öldüğünü doğruladı
Kassam Tugayları, komutanlarından Hasan Ferhat'ın İsrail'in Lübnan'daki saldırısında öldüğünü doğruladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü