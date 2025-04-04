Bakan Uraloğlu, "trafik güvenliği"ne yönelik paylaşım yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili, "Akıllı sinyalizasyon sistemleriyle sürücülerimizi anlık yol ve hava durumu konusunda bilgilendiriyoruz. Güvenli ve akıllı ulaşım altyapısıyla trafik kazalarını azaltmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.Abone ol
Uraloğlu, trafik güvenliğine dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kara yollarında sürüş güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
Bakan Uraloğlu, "Uzun yollarda dikkat dağınıklığı ve uyuklamaya karşı sarsma bandı uygulamasını yaygınlaştırıyoruz. Akıllı sinyalizasyon sistemleriyle sürücülerimizi anlık yol ve hava durumu konusunda bilgilendiriyoruz. Güvenli ve akıllı ulaşım altyapısıyla trafik kazalarını azaltmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.