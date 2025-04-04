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Trabzonspor'dan 'Mehmet Türkmen' tepkisi: Tuz artık kokmuştur

Trabzonspor'dan 'Mehmet Türkmen' tepkisi: Tuz artık kokmuştur

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynayacakları maça hakem Mehmet Türkmen'in atanmasına tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tuz artık kokmuştur!" ifadesi yer aldı.

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakları maça hakem Mehmet Türkmen'in atanmasına tepki gösterdi. 

Bordo mavililerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından 'en sevdiğim hakem' iltifatıyla şereflendirilen (!) Mehmet Türkmen, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde meydan okuma yapılmıştır."

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi 6 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. 

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