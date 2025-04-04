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Devlet Bahçeli uzun aradan sonra ilk kez görüntülendi Bahçeli mesaisine başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sağlık sorunları nedeniyle kamuoyu önünde uzun süredir görünmüyordu. Bahçeli, vefatının 28. yılı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaretinde görüntülendi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği ameliyatın ardından 2 ay sonra mesaisine başladı.

Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yıl dönümünde mezarını ziyaret eden Bahçeli, burada görüntülendi.

Zayıfladığı ve yürümekte zorlandığı görülen Bahçeli, MHP heyeti ile birlikte Türkeş'in kabri başında dua etti. Parti yetkililerinin de eşlik ettiği bu ziyaret sonrası Bahçeli, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.

Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nin karşısında bulunan Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasına geçti. Bahçeli, kapıda coşkulu bir kalabalık tarafından tezahüratlar ve bozkurt işaretleriyle karşılandı.

Burada Bahçeli'nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.

Bahçeli, bir süre burada kaldıktan sonra kendisine eşlik eden MHP heyeti ile birlikte yoğun tezahüratlar altında genel merkeze geçti.

Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

MHP'nin son grup toplantısı 28 Ocak Salı günü gerçekleşmişti. Bahçeli'nin 4 Şubat'ta girdiği hastanedeki tedavisinin 14 Şubat'ta sona erdiği açıklanmıştı. Partiden 19 Şubat’ta yapılan açıklamada ise Bahçeli’nin Ankara’ya döndüğü ve nekahet sürecinin ardından kısa sürede mesaiye başlayacağı belirtilmişti.

MHP lideri Bahçeli, 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli'nin operasyonu iyi geçmişti.

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