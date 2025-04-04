BIST 9.463
DOLAR 38,01
EURO 41,79
ALTIN 3.778,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocasını boynundan bıçakladı! Bilecik'te dehşet

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kocasını boynundan bıçakladı! Bilecik'te dehşet

Bilecik'te, kocasını boynundan bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Reşit A. ile eşi H.A. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A, eşi Reşit A'yı bıçakla boynundan yaraladı.

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Reşit A. sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis tarafından yakalanan H.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Alparslan Türkeş vefatının 28. yılında kabri başında anıldı
Alparslan Türkeş vefatının 28. yılında kabri başında anıldı
Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Cumhuriyet'e 80 cm tepkisi
Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Cumhuriyet'e 80 cm tepkisi
İran'da nevruz tatili kana bulandı! 838 ölü
İran'da nevruz tatili kana bulandı! 838 ölü
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 6 günde 57 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 6 günde 57 kişi hayatını kaybetti
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikasını doğrudan satacak
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikasını doğrudan satacak
Türkiye Kupası'nı daha önce kazanan 4 takım yoluna devam ediyor
Türkiye Kupası'nı daha önce kazanan 4 takım yoluna devam ediyor
Yavuz Bingöl'den Özgür Özel'e mektup
Yavuz Bingöl'den Özgür Özel'e mektup
Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi 'boykot' falan dinlemedi, EspressoLab'e ziyarete gitti
Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi 'boykot' falan dinlemedi, EspressoLab'e ziyarete gitti
Skolyoz erken teşhis edilmezse tedavisi zorlaşabilir
Skolyoz erken teşhis edilmezse tedavisi zorlaşabilir
MediaMarkt'tan teknolojik ürünlere özel kampanya
MediaMarkt'tan teknolojik ürünlere özel kampanya
Ali Arslan ismi nasıl Alparslan Türkeş oldu?
Ali Arslan ismi nasıl Alparslan Türkeş oldu?
Kulüpten açıklama geldi! İstifası kabul edildi
Kulüpten açıklama geldi! İstifası kabul edildi