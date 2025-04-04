Kocasını boynundan bıçakladı! Bilecik'te dehşet

Bilecik'te, kocasını boynundan bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Reşit A. ile eşi H.A. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A, eşi Reşit A'yı bıçakla boynundan yaraladı.

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Reşit A. sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis tarafından yakalanan H.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.