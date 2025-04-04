Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi 'boykot' falan dinlemedi, EspressoLab'e ziyarete gitti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane’de açıkladığı boykot listesinin başında olan EspressoLab’e Ali Koç’un ve Ömer Koç’un annesi Çiğdem Simavi’den destek geldi.

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CHP lideri Özgür Özel'in boykot listesinin ilk sırasında yer alarak bir anda Türkiye'nin dikkatini çeken EspressoLab, gündemden düşmüyor. İBB'ye yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması sonrası Saraçhane mitinglerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot kararı aldıklarını duyurmuştu.

EspressoLab, bir kez daha gündem oldu. Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, boykot listesinde ilk sırada yer alan EspressoLab'e ziyarete gitti.

Çiğdem Simavi, EspressoLab’in İstanbul Merter’deki genel merkezini ziyaret edip, EspressoLab’in kurucusu Esat Kocadağ ile kahve içti.

Ziyarete ilişkin fotoğraflar, Kocadağ tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.

EspressoLab hakkında

EspressoLab, Türkiye merkezli bir kahve zinciri markasıdır. Markanın kurucusu Esat Kocadağ’dır. Kocadağ Ailesi, uzun yıllardır yeme-içme sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu alandaki köklü tecrübesini kahve sektörüne taşıyan Esat Kocadağ, EspressoLab markasını kurarak kısa sürede önemli bir başarıya imza atmıştır.

EspressoLab, Sütiş markası ile aynı aileye ait olan Kocadağ Şirketler Grubu'nun bir girişimidir. Sütiş, 1974 yılında kurulmuş ve bugün Türkiye genelinde 200’den fazla şubeye ulaşmıştır. Aynı iş tecrübesi ve vizyon, EspressoLab'ın kuruluşunda da etkili olmuştur.

EspressoLab %100 yerli malı bir markadır. Türk girişimciler tarafından kurulmuş ve Türkiye merkezli olarak yönetilmektedir. Yani yabancı bir sermaye ya da dış ortaklık bulunmamaktadır. Marka, tüm yatırım ve işletme faaliyetlerini Türk sermayesiyle yürütmektedir.

Bu özellik, yerli ve milli üretim anlayışına değer veren tüketiciler için önemli bir tercih sebebidir. EspressoLab, Türk girişimciliğinin modern kahve sektöründeki başarılı örneklerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

EspressoLab yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da faaliyet göstermektedir. Başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere birçok ülkede şubeleri bulunan marka, Türk kahve kültürünü uluslararası platforma taşımayı hedeflemektedir. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Almanya şubeleri vardır. Bu şubeler de Türk merkeziyle koordineli olarak çalışmakta ve marka kimliğine uygun hizmet vermektedir.