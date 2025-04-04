Türkiye'de üretilen Samsung Galaxy A26 Turkcell'de satışa çıktı

Samsung'un Türkiye'de üretilen 5G destekli Galaxy A26 (128 GB) modeli, Turkcell mağazaları ve dijital satış kanallarında satışa sunuldu.

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Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Samsung'un Türkiye'deki üretim gücü, Turkcell'in dijital altyapı ve servisleriyle birleşti. Bu kapsamda gerçekleşen işbirliğiyle Galaxy A26, uygun fiyatı ve taksit seçenekleriyle kullanıcılarla buluşuyor.

Yerli üretim Galaxy A serisi cihaz, donanımı, tasarımı ve ekranıyla dikkati çekiyor.

Teknoloji ve erişilebilir fiyat arayan kullanıcılar için seçenek olan model, 12 aya varan taksitli ve peşin ödeme seçenekleriyle satışa çıkarıldı.

5G bağlantı desteğiyle geleceğin iletişim altyapısına bugünden uyum sağlayan cihaz, Turkcell uygulaması, TV+, BiP, fizy ve lifebox gibi dijital servislerle sunuluyor.

Cihazı kontratlı ödeme yöntemleriyle satın alan Turkcell'lilere 3 ay ücretsiz TV+ ve 1 ay geçerli 20 GB internet paketi hediye ediliyor.

Donanım özellikleriyle göze çarpan ürün, 6,7 inç büyüklüğündeki 'Super AMOLED' ekranı, 120 Hz ekran yenileme hızıyla akıcı ve canlı görüntüler sunuyor.

Cihaz, 'Exynos 1380' işlemcisi ve 6 GB RAM kapasitesiyle dikkati çekerken, 128 GB dahili depolama alanıyla kullanıcılarına veri saklama alanı sağlıyor.

Üçlü arka kamera sistemi, 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşurken, cihazın 13 MP ön kamerası da net özçekim ve görüntülü görüşmeler için gerekli donanımı sunuyor.

Modelin 5 bin mAh kapasiteli bataryası ise yoğun kullanımda dahi gün boyu kesintisiz bir deneyim vadediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda yerli üretim ve yeni nesil teknolojilere erişimi kolaylaştırmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

İşbirliği sayesinde, 5G destekli bir akıllı telefonun Türkiye'de üretilerek, ilk etapta Turkcell müşterilerine özel sunulmasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Koç, 'Hem uygun fiyat hem de taksit avantajlarıyla Galaxy A26 128 GB, 5G'ye geçişte önemli bir eşik olacak ve Türkiye'de 5G'ye uyumlu cihaz oranını artıracak. Önümüzdeki dönemde benzer işbirlikleriyle müşterilerimize yüksek teknolojiyi daha erişilebilir kılmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.