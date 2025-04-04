ABD'nin vergi kararı! Bakan Ömer Bolat'tan ilk açıklama

ABAD Başkanı Trump, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurdu. Tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da konuya ilişkin ilk kez konuştu.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat "ABD'nin çok sayıda ülkeye daha yüksek gümrük vergi oranları getirmesini Türkiye açısından bir miktar 'kötünün iyisi' olarak değerlendiriyoruz." açıklaması yaptı.

Bolat "ABD Ticaret Bakanlığı ve ticaret temsilcisiyle yüzde 10 ilave gümrük vergisinin kaldırılması konusunu müzakerelerde ele almak istiyoruz." dedi.